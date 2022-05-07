MLB》大谷翔平強投豪打震懾紅襪 「野生」松坂大輔絕讚：我與有榮焉

大谷翔平（右）昨在二刀流發源地紅襪芬威球場強投豪打，摘下本季第3勝，「平成怪物」松坂大輔（左）在現場見證。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平昨在二刀流發源地紅襪芬威球場強投豪打，摘下本季第3勝，「平成怪物」松坂大輔在現場見證小老弟的精采表現。

大谷翔平昨在芬威球場登板，成為自1919年貝比魯斯後，再度有球員在芬威球場同場「二刀流」且打前4棒，大谷大殺四方，主投7局用99球，狂飆11K，僅被敲6安無失分，收下本季第3勝，打擊上也有精彩表現，敲出2安、進帳1分打點。

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大谷翔平強投豪打，「野生」的松坂大輔在現場全程見證，曾效力紅襪的松坂大輔，在賽後前往紅襪休息室，他表示所有球員都盛讚大谷是「難以置信的選手！」，因為前天天使與紅襪惡鬥，鏖戰到延長賽才分勝負，打滿全場的大谷翔平，只有14小時又41分鐘的休息時間，隔天就要二刀流出擊，體力上是大考驗，結果這對大谷來說完全不是問題，完全不像日前才遭遇右側腹股溝傷勢的人。

松坂大輔寫下觀戰心得表示，一開賽就覺得大谷直球狀態很棒，曲球、滑球也投很好，印象最深刻的是3局下半，當時大谷2人出局後被連續安打，面臨得點圈危機，還要對決第4棒重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez），「我看到大谷把自己提升到另一檔次，展現不讓對手得分的強烈心情和態度。」

大谷最終連塞4顆速球三振馬丁尼茲，松坂指出，「球速明顯提高了，展現的氣勢就是這麼強大，我想馬丁尼茲也是鎖定直球，但大谷當天投出的球遠遠超過了打者的想像。」

松坂大輔透露，昨日一役，滿場球迷不分敵我，全部都在享受大谷的表現，「作為日本人，我感到與有榮焉，我坐在擁有100多年歷史的棒球場的座位上，感動的觀看大谷出色的投球。」

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