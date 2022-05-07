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NBA》湖人新主帥誰接？ 前拓荒者教頭、詹皇欽點人選入列

2022/05/07 10:24

史托茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季迎來失望結局，賽季結束火速開除前教頭沃格爾（Frank Vogel），積極尋求新主帥人選，今天傳出前拓荒者教頭史托茲（Terry Stotts）將加入面試行列，另外此前曾被詹姆斯（LeBron James）欽點的前勇士教頭傑克森（Mark Jackson），也有望執掌兵符。

沃格爾雖然2019-20賽季率領湖人贏得總冠軍，不過過去兩年飽受傷兵困擾，去年雖然打進季後賽，但首輪就遭太陽淘汰，本季迎來魏斯布魯克（Russell Westbrook）希望能重振旗鼓，卻遭遇嚴重水土不服，整季33勝49敗僅排西部第11，結束雷聲大雨點小賽季。

新賽季湖人確定改朝換代，並在市場上尋找可能繼任人選，根據《ESPN》「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，前拓荒者主帥史托茲成為可能人選。史托茲雖然過去從未帶隊挺進冠軍戰，但他曾在2019年率領波特蘭打入西部冠軍戰，但遭到強敵勇士橫掃。去年球季拓荒者5年來第4度止步首輪，雙方決定分道揚鑣。

另外，《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）也指出，前勇士教頭傑克森也將成為人選之一，他曾在2011至2014年執掌勇士，並帶領金州大軍翻身，兩度挺進季後賽，不過還未嚐到甜頭就丟掉烏紗帽，改由現任教頭柯爾（Steve Kerr）接手。但他此前曾獲當家球星詹姆斯認可，欽點擔任球隊新主帥。

傑克森。（資料照，美聯社）

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