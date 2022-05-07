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棒球》知名網紅跨海做公益 聯手副議長陳雙全捐贈澎湖棒球隊球具

2022/05/07 09:51

熱愛棒球運動的知名網紅含羞草日記成員，跨海抵澎為澎湖棒球隊加油打氣。（陳雙全提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣棒壇最傳奇的故事-講美少棒隊，成為澎湖人之光，但澎湖還有許多國中小棒球隊，經費不充裕下，繼續使用老舊球具。在副議長陳雙全牽線協助下，知名YouTuber與台灣企業聯合捐贈球具給縣內石泉國小及馬公國中棒球隊。

陳雙全表示，日前台灣的YouTube頻道「含羞草日記」來澎湖拍攝，提及離島的棒球資源雖然相對缺乏，由於含羞草網紅成員也都熱愛棒球運動，得悉離島國中小發展棒球困境後，於是向台灣企業募集球衣，球棒，棒球等，捐贈給這2所學校。

含羞草向台灣知名企業募款，跨海捐贈澎湖國中小棒球隊新球具。（陳雙全提供）

陳雙全進一步指出，澎湖棒球運動發展相對困難，雖然小球員素質很好，礙於資源、經費不足，棒球隊經營辛苦，雖然球員裝備及訓練克難，但仍常奪得好成績。這次感謝業界捐贈，還充當棒球教練，指導他們棒球的基本動作，跟小球員們玩得非常開心，幫助基層棒球紮根。盼能拋磚引玉，爭取公部門及民間企業更多的關注與協助。

捐贈儀式包括知名YouTuber含羞草日記草爺（江治緯）、豹子腿方昶詠、超老師超艾夾（吳奕朋）、孫生，前統一獅總教練黃甘霖、SSK柏僑企業有限公司負責人魏祈嘉、勝穩國際開發有限公司負責人游義輝、華威文創有限公司總經理陳致維、桌球國手蔣澎龍、國際青年商會澎湖分會與澎湖縣青工會總會長陳毓仁聯袂出席。

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