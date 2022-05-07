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NBA》恩比德火速復出！ 戴面具率七六人大勝熱火開胡

2022/05/07 10:17

恩比德。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽第二輪，七六人今天回到主場迎戰熱火，王牌中鋒恩比德（Joel Embiid）歷經拇指扭傷、眼眶骨折以及腦震盪，相隔8天後就火速復出，戴著面具的他此役繳出18分11籃板數據，率七六人終場99：79大勝，系列賽追成1勝2敗落後。

恩比德戴面具復出。（USA TODAY Sports）

恩比德的回歸為七六人的防守注入強心針，七六人團隊過去兩場籃板球都比熱火隊少搶了10顆，不過今天則以51對43，在系列賽中首度取得籃板優勢，今天從開節就一路領先到最後，最後大勝20分。

七六人除了恩比德火速復出搶下18分11籃板外，格林（Danny Grenn）也飆進7顆三分球，攻下21分，「大鬍子」哈登（James Harden）則攻下17分8籃板。馬克西（Tyrese Maxey）貢獻21分6助攻。

熱火方面則以巴特勒（Jimmy Butler）攻下33分最高，另有9籃板。「英雄哥」」赫爾羅（Tyler Herro）則拿下14分。羅利（Kyle Lowry）復出拿下4籃板3助攻。

格林。（USA TODAY Sports）

馬克西。（USA TODAY Sports）

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