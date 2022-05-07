晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》終於回神！「聖堂射手」狂下3分雨寫紀錄 隊史僅次艾佛森

2022/05/07 10:40

D.格林。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今以99：79擊敗熱火，次輪系列賽終於開胡，避免被對方聽牌，「聖堂射手」D.格林（Danny Green）下3分雨轟21分，成為大功臣。

系列賽前2戰三分球合計14投僅2中的D.格林，今日關鍵第三戰重拾射手本色，全場3分球9投7中，投進數量與熱火全隊加起來一樣多，轟下21分、4籃板，正負值+17。

《ESPN Stats & Info》指出，D.格林單場命中7顆三分彈，追平七六人季後賽隊史上單場次多紀錄，目前紀錄保持人是「戰神」艾佛森（Allen Iverson）2001年曾寫下單場命中8記外線。

七六人扳回一城後，系列賽1：2落後，明日休兵1天，兩隊後天將進行第4戰，熱火力拚搶下聽牌優勢，七六人則挑戰扳成2：2平手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。