NBA》終於回神！「聖堂射手」狂下3分雨寫紀錄 隊史僅次艾佛森

D.格林。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今以99：79擊敗熱火，次輪系列賽終於開胡，避免被對方聽牌，「聖堂射手」D.格林（Danny Green）下3分雨轟21分，成為大功臣。

系列賽前2戰三分球合計14投僅2中的D.格林，今日關鍵第三戰重拾射手本色，全場3分球9投7中，投進數量與熱火全隊加起來一樣多，轟下21分、4籃板，正負值+17。

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《ESPN Stats & Info》指出，D.格林單場命中7顆三分彈，追平七六人季後賽隊史上單場次多紀錄，目前紀錄保持人是「戰神」艾佛森（Allen Iverson）2001年曾寫下單場命中8記外線。

七六人扳回一城後，系列賽1：2落後，明日休兵1天，兩隊後天將進行第4戰，熱火力拚搶下聽牌優勢，七六人則挑戰扳成2：2平手。

Danny Green finished tonight's game with 7 3-pointers, tied for the 2nd-most in a playoff game in 76ers history.



Only Allen Iverson had more with 8 in a game in 2001. pic.twitter.com/mdlmYuPcc7 — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） May 7, 2022

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