NBA》終於回神！「聖堂射手」狂下3分雨寫紀錄 隊史僅次艾佛森

D.格林。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕七六人今以99:79擊敗熱火,次輪系列賽終於開胡,避免被對方聽牌,「聖堂射手」D.格林(Danny Green)下3分雨轟21分,成為大功臣。

系列賽前2戰三分球合計14投僅2中的D.格林,今日關鍵第三戰重拾射手本色,全場3分球9投7中,投進數量與熱火全隊加起來一樣多,轟下21分、4籃板,正負值+17。

請繼續往下閱讀...

《ESPN Stats & Info》指出,D.格林單場命中7顆三分彈,追平七六人季後賽隊史上單場次多紀錄,目前紀錄保持人是「戰神」艾佛森(Allen Iverson)2001年曾寫下單場命中8記外線。

七六人扳回一城後,系列賽1:2落後,明日休兵1天,兩隊後天將進行第4戰,熱火力拚搶下聽牌優勢,七六人則挑戰扳成2:2平手。

Danny Green finished tonight's game with 7 3-pointers, tied for the 2nd-most in a playoff game in 76ers history.



Only Allen Iverson had more with 8 in a game in 2001. pic.twitter.com/mdlmYuPcc7