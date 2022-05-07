MLB》紅人開季3勝22敗慘不忍睹 總管：全都怪我

紅人開季前24場僅拿3勝。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人開季至今3勝22敗，近期又吞下一波9連敗，創下隊史最慘開局，總管克拉爾（Nick Krall）今天也出面道歉，並表明願意扛下全部責任。

「如果大家想找一位代罪羔羊，全都來找我吧！」克拉爾說道，「我們並沒有足夠的深度跟其他隊伍戰鬥，我們有在休賽季簽下足夠的自由球員或是做出好的交易嗎？目前看來是沒有。」

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紅人休季大刀闊斧重建，不僅將陣中多名主力溫克（Jesse Winker）、蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）、葛雷（Sonny Gray）等人出清，並放走當家球星卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）、意外讓渡左投讓渡邁利（Wade Miley），以換取薪資空間彈性。

除了隊上多名核心遭到交易，紅人開季屋漏諞風連夜雨，一共多達15人躺在傷兵名單，包括老將（Joey Votto）、先發右投卡斯提歐（Luis Castillo）、後起之秀印帝亞（Jonathan India）等人都無法出賽。

根據《ESPN Stats & Info》統計數據指出，紅人成為繼1900年來，史上第3支前24場球賽輸掉21場的球隊。辛辛那提客場12連敗也創下隊史自1945年來最長客場連敗紀錄。

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