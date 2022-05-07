羽球》招了！新生代一哥消失 中國羽協主席說出不堪真相

石宇奇。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽球團賽湯優盃即將在明日點燃戰火，中國新生代男單代表人物石宇奇卻落選這次國家隊，中國羽協主席張軍昨天發片證實，主因就是他在去年國家隊賽事時，在對手賽末點退賽、賽後說話又不負責任，內部決定將他禁賽一年處分。

去年10月的湯姆斯盃，石宇奇在4強賽對陣日本名將桃田賢斗，首局先拿到局點的石宇奇發生多次失誤遭逆轉，第2局石宇奇又在桃田20：5遙遙領先，握有賽末點時，突然宣布退賽，賽後他硬凹說這樣就不算輸球，遭外界痛批毫無體育精神可言。

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之後石宇奇還在微博發文嗆網友，宣稱「就是要搞對手心態」，還自稱自己有甲溝炎，引發軒然大波，隨後便傳出中國隊認為他「有違公眾人士良好道德品質」，將他內部禁賽。這次他也不在中國國家隊陣容中。

中國羽協主席張軍昨日發影片證實石宇奇落選原因，張軍表示，「去年的湯杯半決賽，石宇奇做出了賽點退賽棄權的行為，比賽結束後，他又在網上發表了一些不負責任和影響特別不好的發言。」

中國羽協內部對石宇奇進行了一年的禁賽處分，「一年的禁賽期是協會和教練組仔細研究的，所以這次他也無法參加湯姆斯盃。」

張軍表示：「石宇奇在這段禁賽時間，也在自我反省，我認為這不是壞事，只有認識到了錯誤或者說認識到了問題，他再重新回到賽場的時候才會更加強大，更加有競爭力。」

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