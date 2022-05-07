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NBA》東契奇不再孤單！獨行俠將士用命 射下太陽避免被聽牌

2022/05/07 12:14

東契奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今回到主場迎戰太陽，東契奇（Luka Doncic）、布朗森（Jalen Brunson）合砍54分，終場獨行俠以103：94擊敗太陽，次輪系列賽開胡，同時也避免被對手聽牌。

前2戰東契奇總計轟下80分，可惜他獨木難撐，球隊也吞下2連敗，今日G3終於有幫手跳出來，全隊5人得分上雙，東契奇得到26分、13籃板、9助攻準大三元，布朗森28分、4籃板，布拉克（Reggie Bullock）15分、3抄截，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）14分、4籃板。

布朗森（左）。（法新社）

首節獨行俠打出29：20攻勢拉開比分，半場打完也以51：44領先，易籃後，獨行俠延續氣勢，一波18：5猛烈攻勢，擴大至雙位數領先，成為勝負分水嶺，末節太陽試圖反撲，但獨行俠持續有所回應，最終在主場收勝，系列賽1：2落後。

太陽部分，布克（Devin Booker）18分、6助攻，艾頓（Deandre Ayton）16分、11籃板，今日過37歲生日的老將保羅（Chris Paul）12分、7籃板，發生7次失誤表現失常，此役鳳凰城大軍投籃命中率44.7%，中斷季後賽連續8場比賽命中率突破50%的壯舉。

保羅。（美聯社）

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