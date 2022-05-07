MLB》大谷翔平敲勝利打點獲敬遠！ 天使3連勝鞏固美西龍頭（影音）

Sho RBI

Shohei Ohtani grounds out and drives in the first run for the Halos in the first inning against the Nationals. Way to go Sho

Credit: Ballys / MLB#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/ftQFpcaIx7 — Anaheim Sports （@AnaheimSports1） May 7, 2022

〔體育中心／綜合報導〕天使今以3：0完封國民，大谷翔平雖然3打數無安打，但貢獻勝利打點，還獲得本季第2次敬遠。

大谷翔平昨在紅襪芬威球場二刀流出擊，主投7局用99球，狂飆11K，僅被敲6安無失分，收下本季第3勝，打擊上也有精彩表現，敲出2安、進帳1分打點。

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大谷翔平。（美聯社）

今日天使回到主場迎戰國民，大谷擔任第3棒指定打擊，首打席雖然敲出二壘滾地出局，但送回三壘跑者，助隊先馳得點，也是本場比賽勝利打點。

3下第二打席吞下三振，5下第三打席，大谷被敬遠，現場響起滿滿噓聲，8下大谷再度上場，敲出游擊滾地出局。

今日大谷翔平3打數無安打，但貢獻1分打點，獲得本季第2次敬遠，吞下1次三振，賽後打擊率0.234。

天使終場3：0完封對手，收下3連勝，持續維持美聯西區龍頭，先發投手迪亞茲（Jhonathan Diaz）5局無失分好投，奪本季首勝。

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