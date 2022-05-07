NBA》暗諷裁判收錢！歐洲金童這個手勢恐惹麻煩（影音）

東契奇。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕季後賽第二輪G3，獨行俠歐陸金童東契奇（Luka Doncic）今天攻下26分13籃板9助攻數據，加上隊友跳出來相挺，率隊擊敗太陽在系列賽扳回一城，不過他賽中一個行為可能引發爭議遭到罰款。

東契奇此役也領到5犯，在第三節剩下5分鐘時就領到個人第4次犯規，被換下場時他做出高舉雙手、摩擦手指「數錢」。美國記者 Landon Thomas 也提到東契奇每次被吹犯規都會做這個手勢，就是在暗諷裁判收錢。

請繼續往下閱讀...

賽後被問及此事是否在暗示收錢，東契奇回應：「我不知道，我不想被罰款。我不認為它們是犯規。」

另外根據統計，憑藉著系列賽前三戰的鬼神發揮，東契奇成為NBA歷史上第7位在季後賽系列賽前3戰中場均得到35分、10個籃板和5次助攻的球員。最後一位做到的球員是2017年第一輪的魏斯布魯克。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法