F1》賽會公布珠寶禁令 漢米爾頓帶3手錶、8戒指抗議

漢米爾頓對新的珠寶禁令表達抗議。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕FIA（國際汽車聯盟）在邁阿密站賽前規定賽車行駛間不得配戴金屬飾品，引發眾多車手不滿，七屆世界冠軍漢米爾頓（Lewis Hamilton）今天記者會上就戴上3副手錶、8只戒指，嚴正抗議珠寶禁令。

F1賽事總監Niels Wittich 日前頒布新的安全命令，要求車手競賽時不得配戴任何穿孔吊飾以及金屬頸鍊，且必須穿著官方認可的防火內衣，以防車手遭遇火災或事故時因為外在物質造成更劇烈的傷害。不過，此舉對於漢米爾頓影響甚大，因為他身上就有多處配戴飾品，且有些部未無法輕易取下。

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漢米爾頓配戴3副手錶、8只戒指表達不公。（法新社）

今天記者會上，漢米爾頓特別將身上所有的飾品、手飾穿戴至現場，表達對新規則的不認同，「這是一件雞毛蒜皮的小事，我們沒有必要為這件事爭吵，我有至少兩個飾品事無法從身上拿下來，但那些並沒有金屬磁性，從來都不構成安全問題，我們有更多地方需要被重視，糾結在這根本是在向後倒退。」

漢米爾頓過去賽場最大競爭者、4屆F1冠軍阿斯頓馬丁車手維特爾（Sebastian Vettel）也聲援反對這項禁令，他賽前故意將內褲外穿表達抗議，「我認為這要求真的有點不必要，我感覺這在爭對漢米爾頓，就某種程度上來說這是個人自由，我們能夠在車外選擇配戴飾品，在車內我們也應該要有選擇權利。」

維特爾也不苟同新規定。（法新社）

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