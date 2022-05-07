MiLB》去年也被他轟！陳柏毓挨洋基大物2分砲 苦吞本季首敗（影音）

The Martian has lift-off!@Yankees No. 3 prospect Jasson Dominguez launches his 2nd HR of the season for the @TampaTarpons. pic.twitter.com/JLu5BrpFLh — MLB Pipeline （@MLBPipeline） May 6, 2022

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜1A的台灣好手陳柏毓，今主投3.2局飆7K失4分責失，吞下本季首敗，首勝尚未開張。

今日海盜1A交手洋基1A，陳柏毓本季第5場登板，首局投出3上3下，2上對首名打者就投保送，之後被敲安失掉1分，3上被連續3支長打狙擊，包括挨洋基大物新秀多明格茲（Jasson Dominguez）2分砲，一口掉失掉3分，值得一提的是，上季多明格茲也曾對陳柏毓開轟，亂流後陳柏毓連飆3K結束半局。

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4上續投，首名打者觸身球上壘，接下來連投2次三振，2出局後陳柏毓控球不穩出現保送，球隊決定換投。

陳柏毓今主投3.2局用81球，被敲4安、包括挨1轟，投出2保送、1觸身，另有7次三振，失掉4分責失，終場所屬球隊3：9吞敗，陳柏毓吞下本季首敗。

另一位效力海盜1A的台灣好手鄭宗哲，今日5打數無安打，吞下1次三振，賽後打擊率0.255，有1次盜壘成功。

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