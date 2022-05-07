中職》解決霸帝士、林益全奪勝 潘威倫伺機回一軍拚兩大紀錄

潘威倫。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕本季一軍初登板就奪勝，40歲的統一獅投手潘威倫卻在上月中對樂天桃猿腹部不適提前退場，但好消息是，他昨天已在二軍展開首場復健賽，不但投2局無失分，還接連解決下二軍調整的富邦悍將主砲霸帝士和林益全，也為重返一軍續拚3萬球和150勝兩大紀錄投出好的開始。

今年是「嘟嘟」潘威倫在中職的第20個年頭，不但在季前就婉拒球團開出兼任教練的合約條件，更在4月5日的本季初登板就對味全龍繳出7局無失分好投，一開季就證明自己寶刀未老，除了拿下本季首勝，也是生涯第147勝。只是上月13日的第2場出賽，嘟嘟投到5局上就扶著腰部退場，並在隔天下放二軍，後經總教練林岳平說明傷勢，是腹部出現神經痛。

請繼續往下閱讀...

在下二軍之前，嘟嘟生涯投球數已達2萬9992球，只差8球就能達成3萬球里程碑，而150勝大關更只差3勝，就能成為中職33年史無前例的150勝投手。在昨二軍對富邦悍將之戰，潘威倫在經過3個多星期的調整，開始展開復健賽，他接替先發3局的江辰晏，中繼投完4、5兩局，累計用29球（21球好球）無失分，其中5局更先三振王勝偉，雖被張進德敲安，但接連用滾地球解決霸帝士和林益全，展現不錯的調整狀況。

潘威倫目前仍定位獅隊的第6號先發投手，若在二軍持續調整到位，隨時有機會升上一軍幫助球隊，也繼續累積自己在中職的傳奇履歷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法