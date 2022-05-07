NBA》帶傷歸隊滅火 面具人恩比德不怪肇事兇手

恩比德。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕恩比德（Joel Embiid）無愧為七六人救世主，NBA東部季後賽第2輪G3負傷上陣，主場戴著半透明面具鎮守禁區，撲滅來犯的東霸天熱火，助地主開胡追成1勝2負，賽後這位天王中鋒表示，並不怪罪肇事者，只希望持續提升臨場狀態，讓自己和球隊都能變更好。

由於2連敗的七六人已無路可退，歷經拇指扭傷、眼眶骨折及腦震盪的恩比德，休兵8天後緊急復出，全場12投5中，繳出18分、11籃板，儼然是費城球迷心目中的超級英雄，「過去幾天我有些腦震盪後遺症，感覺難以形容。」賽後恩比德強調，自己和隊友都還沒拿出最好表現，也希望能夠繼續上場幫助球隊，「我很努力重返賽場，也為球隊獲勝感到開心。」他指出，接下來還有許多硬仗，如何保持今天的防守強度與侵略性，將是七六人能否贏球的關鍵，「我們仍有機會，但願我能恢復更好。」

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繳出17分、8籃板、6助攻的「大鬍子」哈登（James Harden），也盛讚戰友恩比德及時歸隊，提振了七六人士氣，「他能出賽就已帶來許多能量。他知道全隊現在有多麽需要他，並在攻守兩端展現出色演出。」儘管許多球迷怪罪，首輪暴龍長人西亞卡姆（Pascal Siakam）肘擊傷人，導致恩比德被迫缺席2場，但據七六人隨隊記者克雷爾（Austin Krell）報導，恩比德為非洲喀麥隆同胞說話，「我不覺得他是故意的。」甚至話鋒一轉，改把矛頭指向多倫多觀眾，「我以為那裡的球迷很棒，但如今不再這麼想。他們不該在場上亂噴髒話，尤其那麼多小孩子在看比賽。」

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