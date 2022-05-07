中職》大聲喝斥菜鳥？陳傑憲澄清：我沒有生氣啦（影音）

〔記者龔乃玠／台中報導〕統一獅中外野手「四爺」陳傑憲昨天跟左外野手李丞齡溝通上有些失誤，兩度接球時差點相撞，陳傑憲因為當下反應不小，一度讓網友誤以為在生氣，四爺今賽前澄清，「我沒有生氣啦。」

獅隊傷了蘇智傑和林安可，中外野手陳傑憲要跟菜鳥左、右外野搭配，昨天發生2次驚險時刻，4局下，王威晨擊出中左外野方向飛球，陳傑憲和李丞齡都想要接球，兩人差點撞在一起，最終由陳傑憲接殺出局

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陳傑憲表示，球打上來，李丞齡就一直喊聲，「一開始我以為他要叫我傳三壘，結果不對，聲音越來越近。因為當下我們兩個都有喊聲，教練團有給觀念，中外野有喊聲就要放掉，我跟他說，『只要聽到聲音就要讓給我。』他說沒問題。」

未料在8局下，同樣事件又上演，陳子豪打出中左外野方向的飛球，兩個人都要去接球，李丞齡最後讓給陳傑憲，但兩人又差點撞在一起，陳傑憲接到球後就大喊，「I got it，我說I got it，你沒聽到嗎？」雖然起初臉很兇，但也馬上露出微笑提醒李丞齡。

陳傑憲昨天賽後觀看重播，他坦言，臉確實看起來滿兇的，但當下真的沒有生氣，只是在場上相撞很危險，這時候要馬上提醒他要喊聲、要聽聲音，「他也是無心的，因為他說沒聽到我的聲音，今天賽前也有溝通一下。」

陳傑憲站在年輕選手立場思考，「在一軍賽場張力滿大的，他們可能只能專注一件事情，球打上來只會想著要去接球，還無法判斷要不要給中外野接，教練團比較辛苦，要無時無刻去提醒，身為學長的我就是輔助的角色。」

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