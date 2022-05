田徑》中國疫情復燃 鑽石聯賽深圳、上海站取消

鑽石聯賽。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕隨著中國疫情再起,杭州亞運、成都世大運接連延期。而稍早鑽石聯賽也宣布,將取消2場在該地的賽事並移駕到他地舉行。

據官方聲明指出,由於「目前中國的旅行限制以及嚴格的檢疫要求」,必須將7月30日的上海站以及8月6日的深圳站取消。同時,考量到選手的積分制,也將深圳站調整至波蘭舉行,以確保公平和透明的競爭。至於上海站則仍待商確。

請繼續往下閱讀...

近來中國因疫情升溫,加上對「清零」政策的堅持,讓不少城市面臨嚴厲的封閉式管理,而該地的大型賽事也連帶受波及。儘管如此,鑽石聯賽也聲明「期待2023年後再此回到中國舉辦賽事。」

本季鑽石聯賽的第一站將於5月13日在卡達多哈站開跑;最終站則將於9月7日至8日在瑞士蘇黎世舉行。

The 2022 Wanda #DiamondLeague season calendar has been restructured to ensure fair & transparent competition as two meetings in China are now unable to go ahead as scheduled.



This year’s @MemorialKamili will comply with Diamond League regulations.https://t.co/xnKBvRd8Jg