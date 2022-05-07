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田徑》中國疫情復燃 鑽石聯賽深圳、上海站取消

2022/05/07 17:50

鑽石聯賽。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著中國疫情再起，杭州亞運、成都世大運接連延期。而稍早鑽石聯賽也宣布，將取消2場在該地的賽事並移駕到他地舉行。

據官方聲明指出，由於「目前中國的旅行限制以及嚴格的檢疫要求」，必須將7月30日的上海站以及8月6日的深圳站取消。同時，考量到選手的積分制，也將深圳站調整至波蘭舉行，以確保公平和透明的競爭。至於上海站則仍待商確。

近來中國因疫情升溫，加上對「清零」政策的堅持，讓不少城市面臨嚴厲的封閉式管理，而該地的大型賽事也連帶受波及。儘管如此，鑽石聯賽也聲明「期待2023年後再此回到中國舉辦賽事。」

本季鑽石聯賽的第一站將於5月13日在卡達多哈站開跑；最終站則將於9月7日至8日在瑞士蘇黎世舉行。

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