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中職》被兄弟1句話打亂思緒 陳傑憲仍聯手打斷德保拉鬼神紀錄

2022/05/07 19:00

陳傑憲敲安打回追平分。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕統一獅陳傑憲連續6場比賽扛先發三棒，今在5局上棒打中信兄弟王牌德保拉，敲出追平比分的適時安打，他賽前表示，「我比較喜歡壘上有人上場打擊。」

陳傑憲原是開路先鋒，獅隊為提升球隊得分效率，上月28日將他調到第3棒，結果連續5場至少雙安，今天首打席四壞上壘，5局上，李丞齡先從德保拉手中敲出適時安打，中斷他連續22.2局無失分的個人最佳紀錄，陳傑憲再補刀，用左外野平飛安打送回李丞齡，追成2：2平手。

陳傑憲賽前表示，第一棒和第三棒有點不同，前者要盡量上壘，後者是壘上有跑者，儘量送回來或推進，「我喜歡壘上有人，只要能護送推進就有成就感，目標比較明確，至於壘上無人，有一定要上壘的壓力，才對球隊有貢獻。」

陳傑憲今賽前對戰左投打擊率4成74，包括昨天從象魔力和呂彥青敲4安，賽後中信總教練林威助直言，「可能左投需要其他球種配合，對他才會有比較壓制力。」陳傑憲賽前才說，看到新聞寫中信說要注意對戰陳傑憲的投球策略，「害我有點整個思緒變掉，會去想策略會變成怎樣。」

陳傑憲還是相當神勇，從德保拉敲進追平分，他說前2年大家都覺得獅隊恐左，但其實教練團都有安排左投讓他們打擊練習，「以前對左投，一上場就會去想可能打不好，現在心態比較不同，有好一點了。」

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