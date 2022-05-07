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全大運游泳》王冠閎100蝶摘金 亞運、世大運延期他這樣看

2022/05/07 19:19

王冠閎在100公尺蝶式決賽游出53秒31摘金，另外在公開男女混合400公尺接力，幫助台灣師大摘下銀牌。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕111年全國大專院校運動會今天在國立體育大學開幕，游泳項目率先登場，「台灣蝶王」王冠閎在100公尺蝶式決賽游出53秒31摘金，另外在公開男女混合400公尺接力，幫助台灣師大摘下銀牌，首日進帳1金、1銀。

王冠閎去年全大運在100公尺蝶式游出52秒19，締造全國紀錄，今他在100公尺蝶式預賽先游出53秒69，下午則是把成績推進到53秒31，沒能再改寫自己的紀錄。

對於今天的表現，王冠閎說：「今天的成績沒有特別滿意，當初設定目標是希望游到52秒內。」他也提到，由於水溫偏低，入水後身體狀況沒有很好，所以整體來說，下午的狀況反而比早上差一點。

臺灣師大王冠閎以00:53.31的成績拿下全大運公開男生組100公尺蝶式決賽第一名。（記者陳志曲攝）

王冠閎今年原訂將參與成都世大運、杭州亞運，但昨天兩場比賽突然宣布因疫情延期，他坦言，目標多少有點被打亂，但不影響他以下屆奧運為目標去訓練，接下來也會跟教練討論訓練上的調整。

王冠閎提到，目前規劃回母隊訓練，去師大學習一些新的事物，跟同學上課、交流，「這對我來說幫助滿大的，回到正常大學生活，目前維持得還不錯。」

對於世大運、亞運延期後訓練上的改變，王冠閎的教練黃智勇表示，目前先讓他把全大運完成，也會讓他休息一下，「接下來體能訓練會占比較大部分，他平常也會打籃球、羽球，這些都會增加。」

王冠閎在100公尺蝶式決賽游出53秒31摘金，另外在公開男女混合400公尺接力，幫助台灣師大摘下銀牌。（記者陳志曲攝）

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