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全大運游泳》王星皓挑戰200仰摘銀 世大運延期他竟是先拔智齒？

2022/05/07 20:17

臺灣體大王星皓以02:06.15的成績拿下全大運公開男生組200公尺仰式決賽第二名。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕111年全大運游泳今天登場，以混合式見長的東京奧運國手王星皓，今挑戰200公尺仰式，他在決賽游出2分06秒15不敵全國紀錄保持人莊沐倫，進帳1面銀牌，另外他在公開男女混合400公尺接力，幫助台灣體大摘下銅牌。

王星皓今挑戰200仰，在決賽游出2分06秒15奪銀，莊沐倫則游出2分02秒31摘金，對於為何選擇挑戰200仰？王星皓說：「想說可以跟沐倫拚拚看，換個項目，對手都不一樣也很新鮮，而且成績比預期的好。」

對於亞運和世大運延期，王星皓表示，本來今年最大目標是設定在亞運，但現在有點打亂計畫，不過因為中國疫情嚴重，比賽延期也是沒辦法的事情，但對於訓練週期確實有影響，必須和教練討論後調整。

至於世大運和亞運延期後，自己想要做什麼？王星皓竟然笑說：「我要先去拔智齒。」他表示，其實智齒已經困擾他一陣子，但礙於原本世大運比賽日期已經接近，所以打算等到大賽後再去拔。

莊沐倫目前包辦台灣50、100和200仰全國紀錄，今天看到王星皓挑戰200仰，他平常心看待，也不認為對手是來踢館，他笑說：「我不隨便約戰的，大家可以一起來游，如果能因為這樣幫助他在混合式更進步，也是不錯。」

北市大學莊沐倫以02:02.31的成績拿下全大運公開男生組200公尺仰式決賽第一名。（記者陳志曲攝）

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