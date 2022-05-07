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羽球》戴資穎大戰馬琳！湯優盃週日上午曼谷開打

2022/05/07 20:36

戴資穎。（資料照，Badminton Photo 提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年湯優盃羽球團體賽明起在泰國曼谷點燃戰火，我國女團由前世界球后戴資穎領軍，力拚突破「8強魔咒」，首戰週日10點對上西班牙，小戴有望與甫締造歐錦賽空前6連霸的「吼叫天后」馬琳正面對決，備受各界矚目。

寶島女團在優霸盃與中國、西班牙、澳洲同在B組，我國陣容包括戴資穎、許玟琪、陳肅諭、宋碩芸、張淨惠、李芷蓁、許雅晴、林琬清、李佳馨和鄧淳薰，儘管各國競爭激烈，此行期許突破連3屆止步8強障礙。

同組中國實力堅強，由東京奧運金牌陳雨菲、去年世錦賽銅牌何冰嬌，還有東奧女雙銀牌陳清晨／賈一凡等名將組軍，被看好搶下分組第1，各界預期台灣將與西班牙力拚第2出線。因此週日首戰西國，台灣必須全力搶勝，最大看點正是戴資穎強碰里約奧運金牌馬琳，過去絕代雙姝18度交鋒，小戴挾10勝8負稍占上風，但來勢洶洶的馬琳近況甚佳，屆時龍爭虎鬥戰況精彩可期。

此外，湯姆斯盃男團部分，台灣隊預計下午對上加拿大，可望輕鬆過關。本屆我國以男單一、二哥周天成、王子維，以及東奧男雙金牌李洋／王齊麟等好手為主力，與加拿大、德國、印度同在C組，有望爭取分組第1出線。

　

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