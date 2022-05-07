網球》馬德里不敵小蠻牛不氣餒 納達爾放眼法網金盃

「蠻牛」納達爾。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕馬德里大師賽男單8強上演的「西班牙內戰」由「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）敗給19歲新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）拍下。對此，這位21次大滿貫冠軍不僅表現坦然，更指出將放眼接下來的法國網球公開賽。

先前，納達爾才在印地安泉大師賽後發生肋骨壓力性骨折，休兵6週。雖然在馬德里強勢回歸，兩天接連解決凱茲曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）以及比利時好手高芬（David Goffin），確仍因傷受到不少影響。賽前，納達爾就曾直言「這將會是相當艱難的一週。」並指出面對到紅土的高速彈跳，會讓傷癒復出的他容易出現失誤。

請繼續往下閱讀...

儘管此役納達爾2：6、6：1、3：6吞下敗仗，賽後他也坦言：「我在賽前幾乎沒做什麼準備，而這已經是我打的第三場比賽，我認為我有用正確的態度去完成這場賽事，所以從結果來看還不算是場災難。」

「有時候，傷病會阻礙你去推進你的賽事表現，但你仍需優先考量到身體狀況。」納達爾補充。馬德里之後，納達爾將放眼他生涯第14個法網金盃，前一季他在半決賽敗給世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）。

「保持樂觀，就讓我們看看會發生什麼事吧。」納達爾最後說道。2022法網將在5月16日開打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法