足球》切爾西賣近1600億台幣！俄老闆一毛分不到

受到俄羅斯軍事侵略烏克蘭影響，英超豪門切爾西被迫轉賣，幾經波折終於由美國大聯盟洛杉磯道奇隊共同老闆之一的柏利財團收購。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕受到俄羅斯軍事侵略烏克蘭影響，英超豪門切爾西被迫轉賣，幾經波折終於由美國大聯盟洛杉磯道奇隊共同老闆之一的柏利（Todd Boehly）財團收購，只是這筆高達42.5億英鎊（約1595.45億台幣）的天價交易案，切爾西原本的俄國籍老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）一毛錢都分不到。

由於阿布拉莫維奇與俄國總統普廷（VladimirPutin）的關係密切，自從今年2月戰爭爆發以來，這位超級富豪的資產已被英國政府凍結，並於3月宣告出售切爾西俱樂部。

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據《美聯社》等外媒報導，切爾西與柏利財團就收購條款達成協議，後者將以締造全球最昂貴運動團隊紀錄的25億英鎊買下切爾西股份，外加17.5億英鎊進一步投資，整筆交易預計5月下旬完成。但阿布拉莫維奇無法獲得出售球隊的相關收益，他也對外聲稱，希望這筆收益，能用來為烏克蘭的戰爭受害者設立基金會。

現年55歲的阿布拉莫維奇，出生於俄國西南部薩拉托夫，離烏克蘭邊境僅數百英里，3歲時父母雙亡淪為孤兒，從商過程卻極為戲劇性，尤其經歷蘇聯解體積累大量財富和政治權力，一躍成為全球頂級富豪，且與普廷交情匪淺，他自2003年買下切爾西後，19年來共拿過21座賽事冠軍，也成為足壇名人。

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