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優霸盃》外媒評B組為死亡之組 台灣女團對戰西班牙超關鍵

2022/05/08 07:00

台灣優霸盃首戰將對上西班牙，戴資穎和瑪琳無緣對決。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2022年湯優盃羽球團體賽今起在泰國曼谷點燃戰火，我國女團由前世界球后戴資穎領軍，力拚突破「8強魔咒」，印度媒體《Sportstar》撰文指出，台灣身處「死亡之組」，今早10點首戰將對上西班牙，此役是攸關晉級的關鍵戰役。此外，締造歐錦賽空前6連霸的「吼叫天后」瑪琳高掛免戰牌，未能上演與小戴的經典對決戲碼。

台灣女團在優霸盃與中國、西班牙、澳洲同在B組，《Sportstar》撰文形容這組是「死亡之組」，中國由東京奧運金牌陳雨菲、去年世錦賽銅牌何冰嬌、亞錦賽新科女單冠軍王祉怡，還有東奧女雙銀牌陳清晨／賈一凡等名將組軍，被看好搶下分組第一，而最後一個晉級名額將會是由台灣和西班牙爭奪。

台灣女團首戰將對上西班牙，此戰也牽動了寶島女團的晉級之路，贏球就有高機率晉級8強，戴資穎有望與瑪琳正面交鋒，備受外界高度關注，但今天出賽名單卻無瑪琳，戴資穎在單打第1點將對上世界排名第44名的阿蘇爾門迪（Clara Azurmendi）。

女單第2點由「交大學霸」許玟琪對上羅德里奎茲（Lucia Rodriguez），第3點是宋碩芸與塞提恩（Ania Setien）交鋒，女雙2點分別由許雅晴／李佳馨對決阿蘇爾門迪／科拉萊斯（Beatriz Corrales），張淨惠／李芷蓁與羅德里奎茲／塞提恩交手。

湯優盃採單、雙打共5點賽事，先取得3勝隊伍勝出（小組賽須打滿5點），取分組前2晉級8強。

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