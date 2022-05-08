鄭凱文先發戰羅昂 今日賽事預告與轉播

兄弟先發投手鄭凱文。（記者廖耀東攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽有2場轉播賽事，第一場由戰績1：1的灰熊強碰勇士，此役莫蘭特（Ja Morant）對上「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）將由誰取勝呢？第二場也是由戰績平手的塞爾提克作客公鹿，此役有望看到「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）復出強碰「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）。記得鎖定轉播囉！

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大聯盟2場轉播賽事，第一場紅雀推出梅茲（Steven Matz）對決巨人年輕王牌韋伯（Logan Webb），紅雀能奪下系列戰第3勝嗎？第二場國民對決天使，葛雷（Josiah Gray）出戰羅倫森（Michael Lorenzen）能助隊奪下4連勝嗎？敬請鎖定轉播！

中職部分有1場轉播賽事， 統一獅作客中信兄弟將上演土洋對決，分別派出羅昂、鄭凱文登板先發。前役，兄弟才在詹子賢再見安打下收穫5連勝並拿下對獅隊的第3勝。今統一獅能有所反攻嗎？喜愛中職的觀眾別忘了收看比賽囉！

NBA

08:30 G3 灰熊@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

11:00 G3 塞爾提克@公鹿 緯來體育 D-LIVE

MLB

07:00 紅雀＠巨人 華視

09:00 國民＠天使 愛爾達體育2台

中職

14:05 統一獅@中信兄弟 緯來體育、博斯運動一台、Twitch、CPBLTV

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