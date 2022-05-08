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網球》先挫蠻牛、再斬喬帥！ 19歲小蠻牛馬德里爭冠

2022/05/08 07:06

艾卡拉茲（右）。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕馬德里網賽男單4強對決，年僅19歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）展現接班人實力，網壇「三巨頭」連斬其二！讓英雄出少年的西班牙「小蠻牛」，榮膺史上第一位在紅土接連擊敗納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）的球員，生涯首闖自家名人大賽冠軍戰。

挾著8強3盤力退史上最多21座大滿貫冠軍、兒時偶像同胞「蠻牛」納達爾的銳氣，5月5日剛過生日的艾卡拉茲，今又歷經3小時35分鐘鏖戰，終以6：7（5：7）、7：5、7：6（7：5）大逆轉坐擁20座四大賽金盃的塞爾維亞世界球王喬科維奇，當今兩大傳奇俯首稱臣，已讓這位超級新星締造職業生涯最大勝利，更樂壞現場一面倒支持的自家球迷。不斷進化成長的艾卡拉茲，本季手感發燙且信心爆棚，4月4日在邁阿密贏得首座千分等級名人賽冠軍，就已躋身全球前十，如今巡迴賽面對Top10高手，又締造6連勝壯舉，氣勢更加如日中天，也拚出法網大滿貫行情。

力抗當今球王喬帥，艾卡拉茲展現初生之犢的膽識與魄力，開賽率先突破2：0開局，但老經驗頭號種子第8局回破扳平，拉鋸進入搶7又取得5：1，順勢先馳得盤。次盤老少雙雄一路互保僵持不下，快滿35歲的喬帥在最後第12局失守，終讓年輕對手扳回一城。決勝盤戰況持續膠著，再度搶7時，輪到後勁十足的艾卡拉茲發威，從3：1擴大至6：4聽牌，第2個賽末點底線直線抽球鎖定勝利，決戰門票辛苦到手。

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