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體育 籃球 NBA

NBA》字母哥豪取42分全能表現！公鹿力退塞爾提克 系列賽領先

2022/05/08 07:35

公鹿「字母哥」亞德托昆波繳42分全能表現，外帶致勝分幫助球隊取得系列賽領先。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部第二輪決賽G3，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）豪取42分外帶決勝節44.3秒的超前得分，幫助球隊以103：101險勝綠衫軍塞爾提克，系列賽取得2：1優勢。

兩隊系列賽以1勝1敗的平手來到密爾瓦基主場，首節兩隊手感不佳，命中率皆落在30%左右，首節地主取得22：19優勢。次節綠衫軍雖命中率不佳，但在單節15罰14中的優勢下超前比數，以50：46領先整節僅拿到5罰的公鹿。

不過綠衫軍低迷了整個上半場的手感在下半場依舊沒有恢復，塔圖姆（Jayson Tatum）單節8投1中，第三節綠衫軍所有成員最多都僅有一顆進球，反觀公鹿以42.9%的命中率取得34分，一口氣反超比數為80：67領先。

決勝節綠衫軍急起直追，在J.布朗（Jaylen Brown）與哈佛德（Al Horford）的帶領下，終於在J.布朗剩下1分49秒的兩罰全進後超前比數，然而衛冕軍MVP跳了出來，於44.3秒擺進超前2分，下波攻勢J.布朗又落空，J.哈勒戴（Jrue Holiday）馬上進帳2分保險分，後續史馬特（Marcus Smart）雖然2罰1中且綠衫軍成功抓到進攻籃板，但無奈球隊3度出手都未能擺進追平2分，終場就以101：103不敵公鹿落敗。

綠衫軍輸球，J.布朗（左）力挽狂瀾卻功虧一簣。（法新社）

此役字母哥全場豪取42分12籃板8助攻2抄截與2火鍋的表現，J.哈勒戴也挹注25分7籃板，綠衫軍方面J.布朗27分12籃板、哈佛德22分16籃板5助攻，但今天塔圖姆表現差勁，全場19投4中，三分6投全落空，僅拿下10分4火鍋。

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