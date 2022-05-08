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MLB》克蕭7局無失分收第4勝！ 防禦率1字頭、寫生涯首見紀錄（影音）

2022/05/08 08:01

〔體育中心／綜合報導〕道奇塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）今繳出7局無失分優質先發，完全壓制小熊打線，終場道奇7：0獲勝，克蕭摘下本季第4勝。

上週登頂道奇隊史三振王的克蕭，今日持續在投手丘上展現宰制力，前6局投得虎虎生風，7下雖然單局被敲2安，面臨得點圈危機，但也成功化解對手攻勢下庄。

克蕭。（美聯社）

克蕭今主投7局用81球，被敲5安無失分，投出1保送、2三振，加上道奇打線捧場，全場掃出11安得到7分，終場7：0完封對手，克蕭收下本季第4勝、防禦率降至1.80。

《ESPN Stats & Info》統計數據指出，克蕭開季前5場先發，拿下4勝，且沒有吞下任何敗投，寫下生涯首見紀錄。

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