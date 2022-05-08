網球》連斬蠻牛、喬帥成史上第一人！19歲新星：給我很大的信心

艾卡拉茲。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕本月才剛滿19歲的西班牙小將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），今天在馬德里網賽男單4強擊敗球王喬科維奇（Novak Djokovic），成為史上第一位能在單一紅土賽事擊敗「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與喬科維奇的球員，決賽他將與茲維列夫（Alexander Zverev）爭冠。

艾卡拉茲今天與喬科維奇歷經兩個搶七，耗時3小時35分鐘才以6：7（5）、7：5、7：6（5）分出勝負，賽後艾卡拉茲說道：「我不知道（我們的）差異在哪。太接近了。他有機會能夠在第二盤的最後打破我的發球局。第一盤的搶七決勝局也相當接近。老實說我不知道是什麼造成了差異。」

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在力退球王喬科維奇後，艾卡拉茲說道：「這給了我相當大的信心迎接明天的決賽。我知道我現在正打出很高水準的比賽，然後接下來的球季我想我也能夠跟世界上最頂尖的球員較勁且打敗他們，所以這真的給我很大的信心。」

根據《ATP》官網指出，今天這場重要的勝利，讓艾卡拉茲成為史上第一個能在同一座紅土球場擊敗納達爾與喬科維奇的球員，且該勝也使他本季的戰績來到27勝3敗，追平西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），並列2022年最多勝的球員，同時由於西西帕斯今天以4：6、6：3、2：6不敵茲維列夫，因此艾卡拉茲若擊敗茲維列夫奪冠，勝場就能超越西西帕斯。

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