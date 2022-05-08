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MLB》比肩漢克阿倫、普神！ 老虎39歲名將寫史上第三人壯舉（影音）

2022/05/08 09:14

〔體育中心／綜合報導〕傳奇紀錄再添一筆！39歲老虎名將卡布雷拉（Miguel Cabrera）今敲出生涯第600支二壘安，同時締造史上第三人壯舉。

今年台灣時間4月24日，卡布雷拉在主場完成生涯3000安里程碑，成為史上第33位3千安打者、也是第7位「3千安、5百轟」俱樂部成員。

卡布雷拉（左）今敲出生涯第600支二壘安。（美聯社）

今日老虎雖以2：3遭太空人逆轉，但卡布雷拉在3局上半寫下歷史，他逮中太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）79.5英哩的曲球，敲出左外野二壘安打，帶有兩分打點，根據大聯盟官網指出，這是卡布雷拉生涯第600支二壘安，加入名人堂球星漢克阿倫（Hank Aaron）、「生化人」普侯斯（Albert Pujols）的行列，成為史上第三位「3千安、6百支二壘安、5百轟」俱樂部成員。

卡布雷拉此役單場4打數敲1安，貢獻2分打點，吞下1次三振，賽後打擊率0.268。

老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）讚嘆：「卡布雷拉正在創造歷史，我們享受其中，但我知道他更想在勝利中享受它。」

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