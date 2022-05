NBA》勇士出招！19歲小將先發扮奇兵 寫史上第一人紀錄

庫明加。(資料照,USA TODAY Sports)



〔體育中心/綜合報導〕勇士今與灰熊進行次輪系列賽第3戰,灣區大軍出招變陣,將19歲小將庫明加(Jonathan Kuminga)拉上先發,寫下歷史紀錄。

今日之前,庫明加在今年季後賽出賽6場,皆是替補出發,場均貢獻4.8分、1.8籃板、0.3助攻,場均上場時間為9.2分鐘。

請繼續往下閱讀...

此役G3,勇士回到主場迎戰灰熊,讓備受期待的小將庫明加先發出賽,這也是他生涯首次在季後賽先發上陣,根據《ESPN Stats & Info》統計,自1970-71賽季聯盟將先發正式列為官方紀錄以來,庫明加今日以19歲又213天的年紀,成為史上在季後賽先發出賽的最年輕球員。

目前半場打完,勇士64:57領先,庫明加上場6分49秒,貢獻4分、1籃板,不過也發生3次失誤。

Jonathan Kuminga is in the starting lineup for the Warriors tonight.



At 19 years, 213 days old, Kuminga is the youngest player to start a playoff game since starters were officially tracked in 1970-71. pic.twitter.com/MAK1JZBXTN