NBA》湖人找新主帥關鍵在魏少？ 美媒爆：禪師意見很重要

魏斯布魯克與傑克森。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕湖人在今年迎來魏斯布魯克（Russell Westbrook）卻連附加賽都沒得打，球團也馬上開除冠軍主帥沃格爾（Frank Vogel），據報導指出「禪師」傑克森（Phil Jackson）將會協助湖人尋找新教練人選，而禪師很喜愛魏斯布魯克。

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）指出，本季湖人令人失望，除了兩大球星詹姆斯（Lebron James）與A.戴維斯（Anthony Davis）的傷病外，魏斯布魯克整個球季似乎都沒有融入過團隊，阿米克表示，這就是湖人開除沃格爾的主要原因。

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阿米克表示，當球團在決定開除沃格爾時，沃格爾無法找到方式讓魏斯布魯克在場上的表現更具效率，是所有開除他的因素當中最重要的一部分。本季魏斯布魯克繳出近年最差成績，場均18.5分、7.4籃板、7.1助攻。

下個賽季魏斯布魯克還有4700萬年薪的球員選擇權，因此阿米克指出，魏斯布魯克預計還是會選擇留在湖人隊，湖人有可能選擇交易他，或者是再用一個球季來看看雙星與魏斯布魯克的實驗能否成功。

其中湖人找尋新主帥的一個重要人物就是「禪師」傑克森，阿米克表示禪師會幫忙湖人尋找新任主帥，同時他也是魏斯布魯克的粉絲。消息指出，傑克森並沒有打算要親自擔任教職，但他對的意見相當重要。

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