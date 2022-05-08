晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》海嘯來了！柯瑞30分領軍 勇士宰灰熊系列賽2：1領先

2022/05/08 11:12

柯瑞率領勇士以2：1領先灰熊。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士和灰熊系列賽第3戰，「海嘯三兄弟」再度同時發威，柯瑞進帳全隊最高30分，K.湯普森和波爾則合砍48分，三人率隊以142：112痛宰灰熊，系列賽取得2：1領先。

勇士和灰熊系列賽今賽前戰成1：1平手，今天在勇士主場進行第3戰，灣區大軍也變陣出擊，由庫明加（Jonathan Kuminga）頂替受傷的小裴頓（Gary Payton II）先發，庫明加以19歲又213天的年紀，成為史上在季後賽先發出賽的最年輕球員。

灰熊今在首節6分鐘內投進6顆三分球，一度取得領先，但勇士在次節逐漸找到節奏，先靠著K.湯普森（Klay Thompson ）發揮，率隊超前，且半場團隊命中率高達7成；灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）則在最後0.1秒飆進LOGO SHOT，助灰熊追到7分落後。

莫蘭特半場Logo Shot。（法新社）

易籃後，勇士在第3節打出一波37：23攻勢，一舉得雙位數領先，落後的灰熊在第4節嘗試反撲，但莫蘭特因膝傷提早退場，也讓曼菲斯大軍無力扭轉戰局。

勇士此仗團隊命中率達62.7%，全隊6人得分上雙，一哥柯瑞進帳全隊最高30分、6助攻，替補上陣的波爾（Jordan Poole）挹注27分，另外湯普森也有21分、9籃板，讓灰熊防守疲於奔命。

灰熊莫蘭特繳出全隊最高34分、7助攻，巴恩（Desmond Bane）貢獻16分，但團隊命中率43.5%，無力和勇士抗衡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。