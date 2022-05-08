NBA》海嘯來了！柯瑞30分領軍 勇士宰灰熊系列賽2：1領先

柯瑞率領勇士以2：1領先灰熊。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士和灰熊系列賽第3戰，「海嘯三兄弟」再度同時發威，柯瑞進帳全隊最高30分，K.湯普森和波爾則合砍48分，三人率隊以142：112痛宰灰熊，系列賽取得2：1領先。

勇士和灰熊系列賽今賽前戰成1：1平手，今天在勇士主場進行第3戰，灣區大軍也變陣出擊，由庫明加（Jonathan Kuminga）頂替受傷的小裴頓（Gary Payton II）先發，庫明加以19歲又213天的年紀，成為史上在季後賽先發出賽的最年輕球員。

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灰熊今在首節6分鐘內投進6顆三分球，一度取得領先，但勇士在次節逐漸找到節奏，先靠著K.湯普森（Klay Thompson ）發揮，率隊超前，且半場團隊命中率高達7成；灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）則在最後0.1秒飆進LOGO SHOT，助灰熊追到7分落後。

莫蘭特半場Logo Shot。（法新社）

易籃後，勇士在第3節打出一波37：23攻勢，一舉得雙位數領先，落後的灰熊在第4節嘗試反撲，但莫蘭特因膝傷提早退場，也讓曼菲斯大軍無力扭轉戰局。

勇士此仗團隊命中率達62.7%，全隊6人得分上雙，一哥柯瑞進帳全隊最高30分、6助攻，替補上陣的波爾（Jordan Poole）挹注27分，另外湯普森也有21分、9籃板，讓灰熊防守疲於奔命。

灰熊莫蘭特繳出全隊最高34分、7助攻，巴恩（Desmond Bane）貢獻16分，但團隊命中率43.5%，無力和勇士抗衡。

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