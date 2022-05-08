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湯優盃》「交大學霸」許玟琪穩住陣腳直落2獲勝 台灣女團2：0聽牌

2022/05/08 11:20

許玟琪直落二助台灣聽牌。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2022年湯優盃羽球團體賽今在泰國曼谷點燃戰火，台灣女團在優霸盃首役遇上西班牙，女單第二點「交大學霸」許玟琪以21：16、21：15力退西班牙小將羅德里格絲（Lucia Rodriguez），為台灣隊取得聽牌。

台灣隊在第一點由勝利保證戴資穎打頭陣，以21：5、21：14力退世界排名44阿爾蘇門迪（Clara Azurmendi），為台灣女團取得1：0領先。

日前在亞洲錦標賽闖入女單8強，本週世界排名創生涯新高58名的許玟琪，遇到世界排名227的小將羅德里格絲似乎熱機緩慢，一度陷入苦戰，直到17：16才以連拿4分甩開對手糾纏；挾著先馳得點的氣勢，許玟琪次局最多取得8分領先，即使浪費2個賽末點，但還是以31分鐘替台灣隊搶下聽牌。

台灣在優霸盃與中國、西班牙、澳洲同在B組，由戴資穎、許玟琪、陳肅諭、宋碩芸、張淨惠、李芷蓁、許雅晴、林琬清、李佳馨和鄧淳薰，這也是原定今年登場杭州亞運的女團班底。

戴資穎今日先拿1點，第2點許玟琪再勝取得聽牌，接下來由女單由台電小將宋碩芸卯上席提恩（Ania Setien），盼提前鎖定勝利，按規定小組賽需打完5點，第4點女雙許雅晴／李佳馨、第5點女雙張淨惠／李芷蓁。

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