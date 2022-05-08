晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》被勇士防守「扯右膝」 莫蘭特開酸後秒刪文

2022/05/08 11:56

莫蘭特（中）在第四節受傷退場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今天在金洲勇士主場慘敗，系列賽1：2落後，當家主控莫蘭特（Ja Morant）還因為被勇士波爾（Jordan Poole）的防守動作扯到右膝蓋，該場比賽他也受傷退場，賽後莫蘭特更發文用勇士主帥柯爾（Steve Kerr）的話反酸勇士，但隨即刪文。

莫蘭特在第四節被波爾包夾防守時，先是用膝蓋撞到他的右膝蓋，接著再在已經失位後，用右手再扯了莫蘭特的右膝蓋，莫蘭特在第四節後段罰球時明顯膝蓋不適，於第四節提前退場。

賽後灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）就表示，在這個play上他「很好奇發生了什麼事」，並表示灰熊將會先進行討論並決定何時詢問聯盟有關波爾的動作。而《ESPN》「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）也表示，聯盟官方可能也會就波爾抓莫蘭特右膝的舉動，檢視更多影片並做出決定。

灰熊球團預計也將在後續評估莫蘭特的身體狀況，今天莫蘭特一個人擔任球隊的進攻要角，拿下全場最高的34分外帶7助攻，賽後他也用自己受傷的影片發文寫道：「broke the code」，諷刺柯爾當時在小裴頓（Gary Payton II）受傷時對布魯克斯（Dillon Brooks）說的話，不過沒多久後就把文章給刪除。

賽後勇士隊波爾也被問到扯了莫蘭特右膝的話題，他表示：「我是要去抄球...我不是那種類型的球員，我尊重每一個人。希望他沒事，然後我們可以在下場比賽看到他出陣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。