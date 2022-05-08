NBA》被勇士防守「扯右膝」 莫蘭特開酸後秒刪文

莫蘭特（中）在第四節受傷退場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今天在金洲勇士主場慘敗，系列賽1：2落後，當家主控莫蘭特（Ja Morant）還因為被勇士波爾（Jordan Poole）的防守動作扯到右膝蓋，該場比賽他也受傷退場，賽後莫蘭特更發文用勇士主帥柯爾（Steve Kerr）的話反酸勇士，但隨即刪文。

莫蘭特在第四節被波爾包夾防守時，先是用膝蓋撞到他的右膝蓋，接著再在已經失位後，用右手再扯了莫蘭特的右膝蓋，莫蘭特在第四節後段罰球時明顯膝蓋不適，於第四節提前退場。

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賽後灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）就表示，在這個play上他「很好奇發生了什麼事」，並表示灰熊將會先進行討論並決定何時詢問聯盟有關波爾的動作。而《ESPN》「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）也表示，聯盟官方可能也會就波爾抓莫蘭特右膝的舉動，檢視更多影片並做出決定。

灰熊球團預計也將在後續評估莫蘭特的身體狀況，今天莫蘭特一個人擔任球隊的進攻要角，拿下全場最高的34分外帶7助攻，賽後他也用自己受傷的影片發文寫道：「broke the code」，諷刺柯爾當時在小裴頓（Gary Payton II）受傷時對布魯克斯（Dillon Brooks）說的話，不過沒多久後就把文章給刪除。

賽後勇士隊波爾也被問到扯了莫蘭特右膝的話題，他表示：「我是要去抄球...我不是那種類型的球員，我尊重每一個人。希望他沒事，然後我們可以在下場比賽看到他出陣。」

Ja Morant reacted to Jordan Poole grabbing his knee.



（via @JaMorant） pic.twitter.com/9XhvkPfYxG — SportsCenter （@SportsCenter） May 8, 2022

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