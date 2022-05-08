湯優盃》女單宋碩芸直落2贏球 台灣女團打敗西班牙收小組賽首勝

台灣選手宋碩芸（見圖）直落二贏球，台灣擊敗西班牙收下小組賽首勝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2022年湯優盃羽球團體賽今天在泰國曼谷點燃戰火，台灣女團在優霸盃首役遇上西班牙，女單第三點由今年第一次全國排名賽女單第3名的宋碩芸，以21：12、21：15打敗西班牙19歲的左撇子小將席提恩（Ania Setien），台灣女團在小組賽確定先收下勝利。

台灣隊第一點由勝利保證戴資穎打頭陣，以21：5、21：14力退世界排名44阿爾蘇門迪（Clara Azurmendi），為台灣女團取得1：0領先。第二點「交大學霸」許玟琪雖一度陷入苦戰，最終仍以21：16、21：15擊敗羅德里格絲（Lucia Rodriguez），為台灣隊取得聽牌。

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世界排名87的宋碩芸遇上世界排名僅315的席提恩，宋碩芸很快就進入狀況，並一路穩定發揮，成功先拿首局；宋碩芸次局仍維持領先，最終就花31分鐘幫助台灣隊收下勝利。

台灣隊在優霸盃與中國、西班牙、澳洲同在B組，由戴資穎、許玟琪、陳肅諭、宋碩芸、張淨惠、李芷蓁、許雅晴、林琬清、李佳馨和鄧淳薰，這也是原定今年登場杭州亞運的女團班底。

戴資穎、許玟琪及宋碩芸連勝後，台灣女團3：0提前收下本屆首勝，按規定小組賽需打5點，第4點女雙許雅晴／李佳馨、第5點女雙張淨惠／李芷蓁，盼能尋求5：0橫掃對手。

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