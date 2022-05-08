晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

湯優盃》女單宋碩芸直落2贏球 台灣女團打敗西班牙收小組賽首勝

2022/05/08 11:58

台灣選手宋碩芸（見圖）直落二贏球，台灣擊敗西班牙收下小組賽首勝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2022年湯優盃羽球團體賽今天在泰國曼谷點燃戰火，台灣女團在優霸盃首役遇上西班牙，女單第三點由今年第一次全國排名賽女單第3名的宋碩芸，以21：12、21：15打敗西班牙19歲的左撇子小將席提恩（Ania Setien），台灣女團在小組賽確定先收下勝利。

台灣隊第一點由勝利保證戴資穎打頭陣，以21：5、21：14力退世界排名44阿爾蘇門迪（Clara Azurmendi），為台灣女團取得1：0領先。第二點「交大學霸」許玟琪雖一度陷入苦戰，最終仍以21：16、21：15擊敗羅德里格絲（Lucia Rodriguez），為台灣隊取得聽牌。

世界排名87的宋碩芸遇上世界排名僅315的席提恩，宋碩芸很快就進入狀況，並一路穩定發揮，成功先拿首局；宋碩芸次局仍維持領先，最終就花31分鐘幫助台灣隊收下勝利。

台灣隊在優霸盃與中國、西班牙、澳洲同在B組，由戴資穎、許玟琪、陳肅諭、宋碩芸、張淨惠、李芷蓁、許雅晴、林琬清、李佳馨和鄧淳薰，這也是原定今年登場杭州亞運的女團班底。

戴資穎、許玟琪及宋碩芸連勝後，台灣女團3：0提前收下本屆首勝，按規定小組賽需打5點，第4點女雙許雅晴／李佳馨、第5點女雙張淨惠／李芷蓁，盼能尋求5：0橫掃對手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。