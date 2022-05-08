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全大運舉重》主場出賽心情放鬆 霸澤昂·依邦三破全國摘金

2022/05/08 12:36

國立體大霸澤昂·依邦抓舉87KG、挺舉110KG雙雙打破全國紀錄，以總和197KG的成績拿下全大運公開女生組舉重49公斤級決賽第一名。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕全大運舉重今天登場，排灣族女將霸澤昂·依邦在女子49公斤以抓舉87公斤、挺舉110公斤，總和197公斤摘金，且抓舉、挺舉以及總和三項成績皆打破全國紀錄。

霸澤昂·依邦過去以55公斤賽場為主，但受到傷勢影響，今年全大運她選擇降體重出擊。今天她在抓舉前兩把分別舉出80、84公斤，打破原本由方莞靈締造的全國紀錄82公斤，第3把再把成績堆高的87公斤。

國立體大霸澤昂·依邦抓舉87KG、挺舉110KG雙雙打破全國紀錄，以總和197KG的成績拿下全大運公開女生組舉重49公斤級決賽第一名。（記者陳志曲攝）

挺舉部分，霸澤昂·依邦前兩把舉出99、103公斤，最後一把舉出110公斤，並以總和197公斤摘金，這兩項也同樣打破全國。霸澤昂·依邦表示，這次目標設定要達亞運標，既然已經達成，加上身體狀況不錯，所以就試試看挑戰更高紀錄。

霸澤昂·依邦表示，自己從高三全中運後就沒有參與49公斤的正式比賽，今天過程中其實滿順利的，且上週的排名賽表現沒有很好，挺舉沒有成績，也特別針對當時的問題修正。今年全大運由國體大主辦，回到自家主場出賽，霸澤昂·依邦說：「這是我們平常訓練的地方，很熟悉心情也比較輕鬆。」

雖然達到亞運標，但杭州亞運因為疫情延期，霸澤昂·依邦表示，其實只是延期，比賽還是在，所以不會有太大影響。東京奧運國手方莞靈原本也要在49公斤級出賽，但她因確診缺席，目前回到老家台南隔離休養。

國立體大霸澤昂·依邦抓舉87KG、挺舉110KG雙雙打破全國紀錄，以總和197KG的成績拿下全大運公開女生組舉重49公斤級決賽第一名。（記者陳志曲攝）

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