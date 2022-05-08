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全大運舉重》東京奧運國手方莞靈確診缺席 好在身體無恙

2022/05/08 12:54

方莞靈。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／桃園報導〕去年在東京奧運拿下舉重女子49公斤級第4名的方莞靈，今天原本要代表國立體大出征全大運，卻因為賽前發燒確診，目前已經返回台南老家休養，教練陳葦綾表示，她應該是屬於輕症，目前身體狀況還好。

陳葦綾表示，方莞靈是因發燒後篩檢發現確診，之後全隊也都天天快篩，確保安全狀況無虞才投入訓練和比賽。近期國內疫情嚴重，陳葦綾坦言，自己也很擔心染疫會影響選手，所以會帶著兩層口罩執教，平常也不會亂跑。

方莞靈原定今天要在49公斤級登場，也要在這場賽事爭取亞運資格，且這原本算是杭州亞運前的最後一場資格賽，陳葦綾說：「但還好現在亞運延期，之後再和協會討論看看，是否資格賽也會往後延，這還有爭取參賽資格的機會。」

今天方莞靈缺席比賽，由同樣來自國體的霸澤昂·依邦以抓舉87公斤、挺舉110公斤，總和197公斤摘金。對於兩個愛徒都在49公斤級競爭，陳葦綾表示，其實她給兩位選手的課表都是一樣的，「心態很重要，看她們自己要練多少，能夠把課表吃完、不放棄，都有機會繳出好成績。」她也提到，由於選手都已是大學生，該學會對自己負責，所以她不會主動限制選手飲食，甚至也不會管她們有沒有談戀愛，採取開明的執教方式。

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