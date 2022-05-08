MLB》開轟後模仿詹皇招牌動作釣出本人 勇士球星：我超級興奮（影音）

Yessir!!!! Went yard then hit the "Silencer"!! Ayyyyyyeee https://t.co/hRoDgnFbOo — LeBron James （@KingJames） May 8, 2022

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）今日又轟過大牆，連2天開砲，他還做出最喜愛的籃球員湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的招牌慶祝動作，獲得詹姆斯親自轉發貼文回應。

去年7月遭逢前十字韌帶（ACL）斷裂整季提前報銷的阿庫尼亞，在上月底重返賽場後，近日打擊手感回溫，繼昨日敲出本季首轟，今日又轟出全壘打，全場3打數敲2安，貢獻1分打點，選到1次保送，單場3度上壘，跑出1次盜壘成功，賽後打擊率0.250，幫助球隊3：2氣走釀酒人。

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阿庫尼亞。（USA TODAY Sports）

值得一提的是，5下阿庫尼亞從釀酒人塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）手中開轟後，他做出詹姆斯的招牌慶祝動作，引起熱議，畫面被美媒《Bally Sports: Braves》上傳到推特後，特別標註詹姆斯的帳號，結果引來詹姆斯親自轉發這則貼文回應。

被最喜愛的籃球員親自回應，阿庫尼亞直呼：「我超級興奮，情緒非常激動，我太高興了，我永遠無法想像被他發推特，或從他那裡轉發關於我自己的貼文，我很興奮。」

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