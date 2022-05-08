湯優盃》戴資穎領軍台灣女團4：1勝西班牙 明日再戰澳洲

戴資穎。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2022年湯優盃羽球團體賽今在泰國曼谷點燃戰火，在女團優霸盃由戴資穎領軍，加上許玟琪、宋碩芸都收下勝利，台灣隊首戰只失1點，以4：1解決西班牙，收下本屆小組賽首勝，明晚8點將再戰澳洲。

在戴資穎重返優霸盃，今日就打頭陣以21：5、21：14力退世界排名44阿爾蘇門迪（Clara Azurmendi）；第二點「交大學霸」許玟琪以21：16、21：15擊敗羅德里格絲（Lucia Rodriguez）；第三點今年第一次全國排名賽女單第3名的宋碩芸，以21：12、21：15打敗西班牙19歲的左撇子小將席提恩（Ania Setien），在前3點全勝就已篤定獲勝。

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戴資穎。（Badminton Photo提供）

女雙第四點許雅晴／李佳馨在國內屬合庫、中租球團，這次優霸盃合拍，可惜無法贏球，以18：21、21：11、14：21不敵世界排名56的阿爾蘇門迪／柯拉萊絲（Beatriz Corrales），而第五點世界排名165的張淨惠／李芷蓁以21：10、21：18力退羅德里格絲／席提恩。

台灣在優霸盃與西班牙、澳洲、中國同在B組，由戴資穎、許玟琪、陳肅諭、宋碩芸、張淨惠、李芷蓁、許雅晴、林琬清、李佳馨和鄧淳薰，也是原定今年登場杭州亞運的女團班底，如今娘子軍先贏西班牙後，明天預料只要再勝澳洲就能鎖定8強席次。

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