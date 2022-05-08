晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

湯優盃》戴資穎領軍台灣女團4：1勝西班牙 明日再戰澳洲

2022/05/08 13:32

戴資穎。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2022年湯優盃羽球團體賽今在泰國曼谷點燃戰火，在女團優霸盃由戴資穎領軍，加上許玟琪、宋碩芸都收下勝利，台灣隊首戰只失1點，以4：1解決西班牙，收下本屆小組賽首勝，明晚8點將再戰澳洲。

在戴資穎重返優霸盃，今日就打頭陣以21：5、21：14力退世界排名44阿爾蘇門迪（Clara Azurmendi）；第二點「交大學霸」許玟琪以21：16、21：15擊敗羅德里格絲（Lucia Rodriguez）；第三點今年第一次全國排名賽女單第3名的宋碩芸，以21：12、21：15打敗西班牙19歲的左撇子小將席提恩（Ania Setien），在前3點全勝就已篤定獲勝。

戴資穎。（Badminton Photo提供）

女雙第四點許雅晴／李佳馨在國內屬合庫、中租球團，這次優霸盃合拍，可惜無法贏球，以18：21、21：11、14：21不敵世界排名56的阿爾蘇門迪／柯拉萊絲（Beatriz Corrales），而第五點世界排名165的張淨惠／李芷蓁以21：10、21：18力退羅德里格絲／席提恩。

台灣在優霸盃與西班牙、澳洲、中國同在B組，由戴資穎、許玟琪、陳肅諭、宋碩芸、張淨惠、李芷蓁、許雅晴、林琬清、李佳馨和鄧淳薰，也是原定今年登場杭州亞運的女團班底，如今娘子軍先贏西班牙後，明天預料只要再勝澳洲就能鎖定8強席次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。