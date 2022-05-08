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中職》調離二壘金手套付出代價 餅總眼光放遠：我在找未來解

2022/05/08 15:05

林靖凱。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕統一獅林靖凱在4月21日正式擔任先發游擊，發生2次失誤，球隊戰績3勝6敗1和，暫時看不出效益，但在現有殘破陣容，總教練林岳平將目光放得更遠，「我們不是要解決今天或這一週比賽的問題而已。」

林靖凱離開二壘期間，吳桀睿、潘傑楷和陳重廷都有守過，10場發生2次失誤，還有一些隱形失誤，今對兄弟2局下，李聖裕在一壘有人敲遊擊滾地球，林靖凱傳二壘封殺，陳重廷頓一下再傳沒完成雙殺，後來王威晨就敲適時安打送回分數。

過去獅隊二游大量倚賴林靖凱和林祖傑，但林祖傑身體偶爾微恙，當他缺陣，獅隊游擊就會出現不小問題，今年老毛病提前出現，林祖傑因身體狀況沒趕上開季，雖然已在二軍出賽12場，餅總說，「他手有狀況，腳有狀況，先打一陣子再看。」

餅總解釋，依照現有陣容，林靖凱調游擊，讓二壘有更多選手有機會出賽，「我們當然會持續去找更適合的游擊手，更適合的二壘手。」

就算林祖傑回歸，獅隊並未就能一勞永逸。餅總說，「後面的比賽呢？就讓他們兩個打到底，是這個意思嗎？如果兩個有一個不行，然後呢？就是這個想法。」

餅總認為，除非林祖傑和林靖凱都能打滿120場，場場打滿9局，這樣當然不會有問題，「現在開季就浮現這個問題，未來也會出現，我在尋找未來這支球隊還有什麼方式可以解決，不是解決這週的比賽而已。」

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