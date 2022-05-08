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NBA》勇士神射寫季後賽唯二紀錄！ 19歲菜鳥初先發比肩巨星

2022/05/08 14:36

勇士寫下季後賽史上唯二紀錄。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以142：112，30分差在西部第二輪G3獲勝，系列賽取得2勝1敗的優勢，他們全場投籃三圍高達「60-50-90」，更寫下驚人紀錄。

勇士全場命中率極高，整體投籃命中率63.1%，三分命中率53.1%，罰球命中率90.5%，成為季後賽史上第二支能夠完成「60-50-90」的球隊。紀錄指出，上一支單場能夠達成「60-50-90」的球隊，是2001年5月16的七六人，當時他們在與暴龍的G5，「戰神」艾佛森（Allen Iverson）單場狂砍52分，全隊投籃三圍是「60.3%、52.4%、100%」。

柯瑞（Stephen Curry）與波爾（Jordan Poole）兩人今天在攻防兩端也表現優異，數據指出，兩人加起來拿下57分，31投18中命中率58%，罰球16罰全中。防守端上，兩人合計只被對手拿下13分，對手命中率17投4中（24%）。

而今天19歲小將庫明加（Jonathan Kuminga）先發出陣，以19歲又213天的年紀，成為自1970-71賽季聯盟將先發列為正式數據以來史上最年輕的季後賽先發，而他也拿下18分，成為史上第四位在季後賽拿下18分以上的青少年球員（20歲以下），前三人分別是布萊恩（Kobe Bryant，3次）、帕克（Tony Parker，3次）與安東尼（Carmelo Anthony，2次）。

庫明加成為史上第四位在季後賽得分18分以上的青少年球員。（歐新社）

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