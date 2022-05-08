田徑》「台灣最速男」楊俊瀚洲際巡迴賽東京站10秒40 無緣決賽

楊俊瀚。 （資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今天在世界田總洲際巡迴賽東京站男子100公尺預賽，以10秒40排在分組第6，無緣晉級決賽。

東京站於東京奧運主場館國立競技場開戰，吸引不少好手參加，美國包括柯爾曼、東奧400跨欄銀牌班傑明，台灣則有楊俊瀚、400公尺跨欄陳傑、110公尺跨欄陳奎儒迎戰，希望在強敵環伺下，再創全國新猷。

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楊俊瀚在今年3月初的青年盃，衝出史上最快10秒04，可惜因為超風速，成績無法計算，但至少秒數已突破他2018年所創下的10秒11全國紀錄，展現近幾年訓練成果，被看好可以挑戰10秒大關。

不過，楊俊瀚日前廣島織田幹雄田徑紀念賽，因當時廣島下起大雨，在預賽僅跑出11秒09，拿下分組第8，這場比賽對楊俊瀚而言也是震撼教育，不斷思考到底賽前準備發生什麼問題？

楊俊瀚在預賽第一組、第7跑道，同組高手有第4跑道的柯爾曼生涯最佳9秒76及2018年雅加達亞運200公尺金牌小池祐貴。起跑後，柯爾曼一路領先以10秒13過終點線，阪井隆一郎10秒21、小池祐貴10秒29，3人確定晉級決賽，至於楊俊瀚10秒40將無緣決賽，他預計明日返台，下一場比賽將是月底登場的台灣公開賽。

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