晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

田徑》「台灣最速男」楊俊瀚洲際巡迴賽東京站10秒40 無緣決賽

2022/05/08 14:17

楊俊瀚。 （資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今天在世界田總洲際巡迴賽東京站男子100公尺預賽，以10秒40排在分組第6，無緣晉級決賽。

東京站於東京奧運主場館國立競技場開戰，吸引不少好手參加，美國包括柯爾曼、東奧400跨欄銀牌班傑明，台灣則有楊俊瀚、400公尺跨欄陳傑、110公尺跨欄陳奎儒迎戰，希望在強敵環伺下，再創全國新猷。

楊俊瀚在今年3月初的青年盃，衝出史上最快10秒04，可惜因為超風速，成績無法計算，但至少秒數已突破他2018年所創下的10秒11全國紀錄，展現近幾年訓練成果，被看好可以挑戰10秒大關。

不過，楊俊瀚日前廣島織田幹雄田徑紀念賽，因當時廣島下起大雨，在預賽僅跑出11秒09，拿下分組第8，這場比賽對楊俊瀚而言也是震撼教育，不斷思考到底賽前準備發生什麼問題？

楊俊瀚在預賽第一組、第7跑道，同組高手有第4跑道的柯爾曼生涯最佳9秒76及2018年雅加達亞運200公尺金牌小池祐貴。起跑後，柯爾曼一路領先以10秒13過終點線，阪井隆一郎10秒21、小池祐貴10秒29，3人確定晉級決賽，至於楊俊瀚10秒40將無緣決賽，他預計明日返台，下一場比賽將是月底登場的台灣公開賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。