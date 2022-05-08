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WTT支線賽》莊智淵/陳思羽混雙奪冠 送上母親節最佳賀禮

2022/05/08 14:18

老將莊智淵和陳思羽連手摘下混雙冠軍，男單也闖進四強。（取自WTT官方臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕莊智淵和陳思羽的組合，今天在WTT支線賽美國佛利蒙特站混雙賽事連闖兩關，摘下兩人合拍以來首座國際賽冠軍，也送給兩人的媽媽一個最棒的母親節禮物。

莊智淵/陳思羽4強賽先以直落三解決烏克蘭寇磊和美國名將張安的「跨國組合」，決賽再以3:0收拾美國年輕組合宋家瑜/劉丹，輕鬆登上混雙冠軍。

世界排名25的莊智淵最近逐漸找回反手拍手感，男單16強賽先以直落四擊潰世界排名109的印度新秀沙哈，8強賽再以4:0輕取世界排名66的西班牙選手羅伯斯，挺進4強，將和18歲的日本小將篠塚大登爭奪決賽門票。

女單方面，台灣4名女將都殺進8強，但新任台灣一姐陳思羽以0:4栽在16歲的日本削球女將小塩遙菜拍下。李昱諄則以2:4不敵22歲的日本女將笹尾明日香。

世界排名70的劉馨尹則在「台灣內戰」中以4:2力退排名34的鄭怡靜，也報了去年全運會女單決賽落敗的一箭之仇。劉馨尹4強賽將遭遇難纏的小塩遙菜。

女雙方面，鄭怡靜/李昱諄在4強賽以3:2險勝法國組合魯特茲/莫絲塔法薇，將和日本組合森櫻守/笹尾明日香爭冠。

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