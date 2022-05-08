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日職》中日前二刀流大物驚喜初登板！ 最速150公里（影音）

2022/05/08 15:44

〔體育中心／綜合報導〕中日龍2018年第一指名的大物游擊手，今天在二軍對上阪神虎時，首度以「二刀流」方式登上投手丘，最快球速來到150公里。

學生時期是大阪桐蔭高校的明星游擊手的根尾昂，雖然在進入聯盟後決定捨棄投球，專心當打者，不過在加盟職業後他的表現一直不夠穩定，甚至改練外野手希望能增加出賽空間，去年他72場出賽打擊率僅1成78，本季在一軍也只有8場出賽，且又從外野被改回游擊老本行。

根尾昂今在二軍以2棒游擊手的身分出賽，4打數敲出1支安打打回2分打點，並選到一次四壞保送上壘。

中日龍9局以10：4大幅領先時，竟派出根尾昂上場投球，這也是他職業生涯的初登板。根尾昂第一球就飆出148公里的直球，率先解決掉豐田寬，接下來接連他被高寺望夢與中川勇斗敲安，遠藤成更是敲出二壘安打打回1分，根尾昂回穩後三振江越大賀，隨即就被換下場休息，接替上場的石森大誠解決掉小幡竜平化解再掉分的危機。

總計根尾昂今天用20顆球投了0.2局，被打3安送出1次三振，失掉1分是自責分，防禦率13.50，最快球速150公里。

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