晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全大運舉重》以教練身分亮相 「舉重女神」郭婞淳直呼緊張

2022/05/08 15:30

郭婞淳（中）擔任輔仁大學教練。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕全大運舉重今天登場，「舉重女神」郭婞淳這次沒有參賽，而是改以輔仁大學教練的身份在場邊協助學妹，第一次拿著教練證進場，也要協助選手決定試舉的重量，讓她直呼很緊張。

郭婞淳在去年全大運完成連5屆摘金的紀錄，今年她改以教練身分登場，協助謝佳晏和黃郁涵兩名輔大學妹。郭婞淳表示，其實之前也有過擔任教練協助學妹比賽的經驗，但拿著教練證進場還是第一次，「我今天還是協助的角色，主要是學姐為主，她當教練的時間比我長，我也還在學習。」

不過，郭婞淳認為，當教練其實比自己出賽還緊張，「因為當選手只要為自己的成績負責，但當教練還要掌握選手及整個比賽狀況，尤其在決定試舉的重量，要填數字的時候，真的會很難抉擇。」她說，這部分她很佩服自己的教練林敬能，在決定數字時的判斷，自己也非常信任他。

對於亞運延期，郭婞淳表示，她平常心看待，加上自己原本就在59公斤量級，不會因為量級調整受到影響，比賽延期也剛好讓她有多點時間好好養傷，讓腿部傷勢可以復原得更好。她提到，因為亞運延期，今年的比賽目標改以年底的世錦賽為主，國內比賽也會評估自己的狀況後決定是否參加。

郭婞淳的新書《郭婞淳：舉重若輕的婞念》近期出版，多了作家的身份，她表示，收到實體書時真的非常感動，「覺得自己何德何能可以有一本記錄我的故事的書，也很感謝協助我寫這本書的作者，他真的把我的故事寫得很好，用了很多的心力。」

郭婞淳（中）擔任輔仁大學教練。（記者陳志曲攝）

郭婞淳（中）擔任輔仁大學教練。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。