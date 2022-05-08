全大運舉重》以教練身分亮相 「舉重女神」郭婞淳直呼緊張

郭婞淳（中）擔任輔仁大學教練。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕全大運舉重今天登場，「舉重女神」郭婞淳這次沒有參賽，而是改以輔仁大學教練的身份在場邊協助學妹，第一次拿著教練證進場，也要協助選手決定試舉的重量，讓她直呼很緊張。

郭婞淳在去年全大運完成連5屆摘金的紀錄，今年她改以教練身分登場，協助謝佳晏和黃郁涵兩名輔大學妹。郭婞淳表示，其實之前也有過擔任教練協助學妹比賽的經驗，但拿著教練證進場還是第一次，「我今天還是協助的角色，主要是學姐為主，她當教練的時間比我長，我也還在學習。」

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不過，郭婞淳認為，當教練其實比自己出賽還緊張，「因為當選手只要為自己的成績負責，但當教練還要掌握選手及整個比賽狀況，尤其在決定試舉的重量，要填數字的時候，真的會很難抉擇。」她說，這部分她很佩服自己的教練林敬能，在決定數字時的判斷，自己也非常信任他。

對於亞運延期，郭婞淳表示，她平常心看待，加上自己原本就在59公斤量級，不會因為量級調整受到影響，比賽延期也剛好讓她有多點時間好好養傷，讓腿部傷勢可以復原得更好。她提到，因為亞運延期，今年的比賽目標改以年底的世錦賽為主，國內比賽也會評估自己的狀況後決定是否參加。

郭婞淳的新書《郭婞淳：舉重若輕的婞念》近期出版，多了作家的身份，她表示，收到實體書時真的非常感動，「覺得自己何德何能可以有一本記錄我的故事的書，也很感謝協助我寫這本書的作者，他真的把我的故事寫得很好，用了很多的心力。」

郭婞淳（中）擔任輔仁大學教練。（記者陳志曲攝）

郭婞淳（中）擔任輔仁大學教練。（記者陳志曲攝）

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