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網球》真三巨頭接班人！19歲小蠻牛多項超狂紀錄

2022/05/08 16:14

西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪！5月5日才滿19歲的西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），不但強勢問鼎ATP千分大賽馬德里男網冠軍，更已締造多項超狂紀錄，展現真「三巨頭」接班人架勢。

艾卡拉茲8強先激戰2小時28分鐘，3盤拖垮了同胞偶像「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）；準決賽更耗費3小時35分鐘，硬是大逆轉塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），總計擁有41座大滿貫男單冠軍的兩大傳奇都俯首稱臣，也是史上能夠在紅土賽場接連斬落蠻牛、喬帥的第一人，強大接班潛力展露無遺。

「三巨頭」壟斷網壇多年，單一賽事能夠力挫蠻牛、喬帥雙雄者，迄今總計12人，從最早2007年阿根廷「雄鷹」納班迪安（David Nalbandian），到先前2020年總決賽的俄國「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev）、奧地利單反名將提姆（Dominic Thiem）等 ，其中就以艾卡拉茲最年輕。

至於接連兩輪打退納達爾和喬帥，更僅有5人，除了手感發燙的「小蠻牛」，其餘為納班迪安、美國「重砲手」羅迪克（Andy Roddick）、俄國達維丹可（Nikolay Davydenko），以及「三巨頭」中的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）。

19歲又2天的艾卡拉茲，也是職業男網近17年，扳倒當今世界第1最幼齒的超級新星，排名可望持續上升至第6；本季第2度勇闖名人大賽壓軸的「小蠻牛」，若繼先前邁阿密封王之後，再接再厲強壓東京奧運金牌、德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev），還將以28勝3負的戰績，在本賽季領先群雄。

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