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湯優盃》東京奧運金牌李洋／王齊麟再拿1勝 台灣隊2：0聽牌

2022/05/08 16:23

李洋／王齊麟搶下第2點，幫助台灣男團搶先聽牌。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2022年湯優盃羽球團體賽今在泰國曼谷點燃戰火，志在湯姆斯盃男團爭取佳績的台灣隊，第二點由東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟把關，以21：14、21：11擊敗世界排名198董星宇／亞庫納（Nyl Yakura），率台灣搶先聽牌，第三點將由王子維出擊，盼能提前篤定收下勝利。

台灣隊本屆在C組與加拿大、德國、印度同組，盼鎖定C組分組第1的位置，努力衝擊4強，今日第一點由世界排名第4的台灣一哥周天成打頭陣，以21：19、21：12力退世界排名29的加國華裔20歲小將楊燦。

繼去年12月世錦賽後，首次重返國際賽征途的金牌組合李洋／王齊麟，面對實力有段差距的加國組合，首局雙方僵持不下，麟洋配以11：10進入技術暫停，再來才逐步擴大領先差距，先把首局取下；經過首局的熱機，李洋／王齊麟次局很快就把領先擴大，最終就以直落2搶下勝利，幫助台灣先聽牌。

世界排名15的王子維將負責第3點，對上世界排名52的何舒，兩人唯一交手是2018年世界錦標賽由王子維獲勝，盼提前收下勝利，第4點由今年第一次全國排名賽冠軍蘇敬恒／葉宏蔚出擊，第5點則是今年排名賽冠軍呂家弘把關。

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