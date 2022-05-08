湯優盃》王子維直落2獲勝 台灣男團3：0確定搶下勝利

王子維直落2獲勝，台灣男團3：0確定搶下勝利。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2022年湯優盃羽球團體賽今日在泰國曼谷點燃戰火，台灣隊在湯瑪斯盃第三點男單「羽球王子」王子維，以21：15、21：9收拾世界排名52的何舒，率隊確定收下本屆小組賽首勝。

世界排名第4的台灣一哥周天成打頭陣，以21：19、21：12力退世界排名29的加國華裔20歲小將楊燦。第二點由世界排名第3的東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟出擊，以21：14、21：11擊敗世界排名198董星宇／亞庫納（Nyl Yakura）。

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負責關門的王子維開局熱機慢，竟被何舒連拿5分，他很快就回神連追帶趕，以11：9領先進入技術暫停，即使下半局兩度被對手追近，但王子維還是有穩住先馳得點；經過首局的適應後，王子維第二局就不讓了，技術暫停前11：1大幅領先，就以直落2搶下勝利。

連下3點後，台灣隊確定收下小組賽首勝，由於小組賽規定需打滿5點，接下來第4點蘇敬恒／葉宏蔚、第5點男單呂家弘會出賽，希望能以5：0完封對手，為團隊增添士氣。

台灣隊本屆在C組與加拿大、德國、印度同組，如今先贏加拿大，明天則對上德國，至於攸關分組第1席次的關鍵戰役預計是11日和印度之戰。

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