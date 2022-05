NBA》波爾「扯膝」防守惹議 隊友力挺：正確的方式打球

波爾(左)扯膝行為惹議。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕灰熊隊當家控衛莫蘭特(Ja Morant)今在季後賽次輪G3被勇士波爾(Jordan Poole)的防守動作拉到右膝蓋,隨即在比賽還剩下5分鐘的時候退場,在賽後莫蘭特更發文大酸勇士,而針對對於此次的危險行為,波爾表示並非故意讓莫蘭特受傷。

波爾對此解釋:「自己不是那種蓄意傷害某人的球員。這在籃球場上很常見,就只是個包夾,我的意思是,我只是要伸手抄球而已。你知道的,誰都不想看到任何人受傷。我也不是那種球員,我尊重每一個人。」

請繼續往下閱讀...

陣中明星後衛K.湯普森(Klay Thompson)也附和:「就我個人而言,我經歷了一次嚴重的膝傷。但我不認為喬丹有任何惡意。我甚至不認為他強壯到足以弄傷任何人的膝蓋。」

K.湯普森補充道:「我們並沒有試圖傷害任何人或是試圖在快攻時在背後攻擊對手的頭部。我們以正確的方式打球,我會在背後支持他。」湯普森的言論似乎在暗指G2時,灰熊前鋒布魯克斯(Dillon Brooks)在快攻上籃時從背後追防,當時他以手肘擊中了小裴頓(Gary Payton II)的頭部。隨即被吹判一記二級惡意犯規並被驅逐出場。

Klay Thompson defends Jordan Poole in a Klay sort of way: “I don’t think he’s strong enough to affect somebody’s knee. But we’re not out there trying to hurt people or club people in the back of the head on a fast break. We play the game the right way."