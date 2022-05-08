中職》羅暐捷雙腳發抖 神奇擊破李振昌「最強球數」

〔記者龔乃玠／台中報導〕統一獅在6日才被李振昌強鎖1.2局飲恨，今日對決展現更堅毅的韌性，2出局滿壘，羅暐捷雙腳發抖，眼看球數2好1壞落後，卻在懸崖邊緣突然敲出右外野安打送回2分，賞給李振昌本季首敗。

今天賽前，李振昌在球數2好1壞時，面對13個打席僅被敲2支安打，不但被打擊率只有1成54，還能飆出8次三振，在這個球數，打者有6成15的機率被三振，也是本季李振昌最善於飆K的球數，羅暐捷卻克服難關。

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羅暐捷從7局下替補上場守備，9局下才迎接首打席。他坦言，看到學長被三振形成2出局，前2顆好球又沒掌握到，雙腳開始發抖，「我告訴自己不要抖，心想一定要碰到球，打進場內才有機會扭轉戰局。」

傷兵滿營的獅隊靠新兵打天下，連敗期間更是富有不小責任感，羅暐捷說，教練和學長沒有給他們壓力，自己很希望能頂住戰局，「有一、兩次表現不好後，變成懷疑自己，怎麼會沒有把握好難得的機會？」

看板球星陳傑憲跟羅暐捷是室友，每晚都有聊不完的話，扮演菜鳥的安定力量。羅暐捷說，「他都會說，『我們現在不頂起來，也沒有人頂我們了，就按照自己打，讓球隊可以運作下去。」

有別於陳傑憲超會打左投，羅暐捷對左投有點苦手，但陳傑憲也給予開導，推薦他看日本職棒的精華，「日本左投很快，打者也可以掌握，慢慢跟他一起看過之後就有點感覺。」

羅暐捷（左一）。（記者林正堃攝）

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